Polizei, Stadt, Künstler und engagierte Bürgen haben am Freitag (06.09.2019) in Dortmund eine Aktion gegen Neonazis gestartet. Auf dem sogenannten "Nazi-Kiez ", einem Straßenzug im Stadtteil Dorstfeld, werden Graffitis der Rechtsextremisten an Häuserwänden übermalt. Entstehen soll stattdessen ein Graffiti für ein buntes, demokratisches Dortmund.

Innenminister lobt die Aktion

Vor Ort war auch NRW-Innenminister Herbert Reul: " Man darf Neo-Nazis keinen Millimeter Platz lassen ", sagte Reul. "Deshalb ist es eine tolle Sache, dass sich die Bürgerinnen und Bürger, die Stadt und die Polizei gemeinsam gegen die rassistischen Hetzer stellen und deren widerliche Schmierereien entfernen."

Polizei früh eingebunden

Um die Aktion zu schützen, wurde die Polizei von vornherein mit eingebunden. " Wir werden auch in Zukunft alle Pläne durchkreuzen, in Dorstfeld oder anderswo einen Raum der Bedrohung und Einschüchterung zu schaffen" , sage der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange.

Null-Toleranz-Strategie

Seit Jahren ist der Kampf gegen Rechtsextremismus im Stadtteil ein Schwerpunkt der Polizei. 2015 wurde ein Sonderkommission gebildet. Seit 2015 sei die Zahl rechtsextremistischer Straftaten um rund 40 Prozent gesunken, schreibt die Polizei. Künftig ist in Dorstfeld auch Videobeobachtung geplant.