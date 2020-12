Dortmund: Pflegerin spendet einen Teil ihrer Coronaprämie

Marlies Heling arbeitet beim Pflegedienst der Diakonie in Dortmund und hat nun zum zweiten Mal eine Corona-Prämie bekommen. Dieses Mal will sie die Hälfte abgeben - an Menschen, die in der Pflege arbeiten und keine Prämie erhalten.

Den ganzen Tag Maske tragen, sich um Menschen kümmern, die traurig sind, weil sie keinen Besuch mehr bekommen dürfen: Das erlebt die Dortmunderin seit acht Monaten, wie alle in der Pflege. Dafür hat die Mitarbeiterin des Pflegedienstes der Dortmunder Diakonie nun zum zweiten Mal eine Prämie erhalten. Beim ersten Mal bekam sie 600, diesmal 400 Euro.

Manch andere, die auch in der Pflege arbeiten, erhielten wegen der komplizierten Regelungen gar keine Prämie. Marlies Heling findet das ungerecht und will jetzt 200 Euro von ihrer letzten Prämie verschenken. Interessenten können ihr eine E-Mail schreiben: marlies.heling@gmail.com. Am liebsten wäre ihr jemand, der zurzeit auf einer Intensivstation arbeitet.