Die Dortmunder Freibäder verschärfen zum Wochenende (28.06.2019) ihr Sicherheitskonzept. Die Sportwelt Dortmund, die in der Stadt vier Freibäder betreibt, will in allen Bädern Security einsetzen.

Badegäste werden immer aggressiver

Die Aggressivität mancher Badegäste habe so zugenommen, dass dies unumgänglich geworden sei, sagt der Chef der Sportwelt, Michael Dominik.