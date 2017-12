Dortmunder Familie bittet um Spenden nach Hausbrand

Melanie und Frank Lell sind noch immer fassungslos. Das Haus ihrer 25 Jahre alten Tochter ist eine Brand-Ruine. Erst seit einem halben Jahr hat die Tochter hier mit ihrem Freund und ihrem einjährigen Sohn gewohnt. Bis in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag plötzlich das Feuer ausbrach.

Feuerwehr rettete Familie in letzter Minute

Als die Rettungskräfte gegen drei Uhr morgens eintrafen, konnten sie das junge Paar mitsamt dem einjährigen Sohn und der Katze in letzter Minute retten. Das Feuer, die Hitze und der Rauch hatten sich bereits im gesamten Erdgeschoss ausgebreitet. Ein Nachbar hatte in der Nacht zufällig bemerkt, dass der angebaute Schuppen in Flammen stand und die Feuerwehr gerufen.

Probleme mit der Versicherung

Von dem Wohnzimmer ist nicht mehr viel übrig geblieben

Die junge Familie ist derzeit bei Verwandten untergebracht. Die Großmutter kümmert sich um die bürokratischen Schritte. Doch es gibt ein Problem wegen der Versicherung.

Denn ihre Tochter hatte es leider bis zuletzt versäumt, ihrer Hausratversicherung die mit dem Umzug verbundenen Änderungen mitzuteilen. Sie hatte zuvor allein in einer deutlich kleineren Mietwohnung gelebt.

Wer kommt für Schaden auf?

Durch die Hitze ist der Fernseher verschmort

Rainer Stücker vom Mieterverein Dortmund ist skeptisch, was die Versicherung anbelangt: " Wenn man mit der Änderung eines Vertrages bei Umzug mal etwas in Verzug ist, wird man sicher nicht unbedingt Nachteile haben. Aber wenn man - wie hier - eine völlige veränderte Lebenssituation hat, dann kann es kritisch werden. " In diesem Fall also das Zusammenziehen mit dem Partner, ein Kind, ein Haus statt einer Wohnung.

Im schlimmsten Fall könnte sich die Versicherung auf den Standpunkt stellen, dass über das abgebrannte Haus überhaupt kein Versicherungsschutz bestanden hat, meint Stücker. Dennoch: " Eine Ablehung seitens der Versicherung sollte man rechtlich mit Hilfe von Verbraucherschützern überprüfen lassen ", empfiehlt Rainer Stücker.

Familie bittet über Facebook um Spenden

Bis geklärt ist, ob die Versicherung den Schaden übernimmt, oder nicht, bittet Melanie Lell in einem Facebook-Aufruf um Hilfe. Die Solidarität im Netz ist groß. Sie bekommt viele Rückmeldungen, vor allem auch Spenden. Aber es gibt auch Kritik bis hin zu Anfeindungen. Einzelne User werfen der Familie vor, sie sei selbst Schuld an der Misere, eben weil sie versäumt haben vorher mit der Versicherung zu sprechen.

Stand: 28.12.2017, 16:17