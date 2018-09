"Die Rechte" als Nachfolgerin verbotener Kameradschaften

In der Szene sei es ein offenes Geheimnis, dass "Die Rechte" eine Nachfolgeorganisation der verbotenen Kameradschaften sei. " Kameradschaften kann man verbieten, Vereine auch. Parteien sind schwerer zu verbieten." An den Wahlen nehme man aber nicht teil, um im Parlament etwas zu verändern: "Aber du kriegst halt Gelder. Die kann man dann in die Strukturen wieder einbauen, denn darum geht’s: Geld kassieren. " Eine Partei habe auch andere Möglichkeiten als ein Verein: " Du kommst in Parlamente, bekommst Einblick in Unterlagen. "