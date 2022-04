Maskierte Männer töten 27-Jährigen in seiner Wohnung in Dortmund

Ein 27-jähriger Mann ist am frühen Samstagmorgen nach Angaben der Dortmunder Staatsanwaltschaft in seiner Wohnung einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Zwei maskierte Männer hätten versucht, sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im Dortmunder Stadtteil Oestrich zu verschaffen, berichtete Staatsanwalt Henner Kruse auf Anfrage der dpa in Düsseldorf. Der 27-Jährige habe versucht, die Tür zuzuhalten, sei aber überwältigt worden und bei dem Angriff zu Tode gekommen.

Familienangehörige haben demnach über den Notruf die Polizei alarmiert. Eine Mordkommission ermittelt " in alle Richtungen ", wie Kruse erklärte. Weitere Einzelheiten und Tathintergründe könnten noch nicht mitgeteilt werden.

Anfang März 2021 hatte es in der Garage gebrannt.

Noch am Samstag sicherten die Spezialisten der Polizei Spuren am Tatort in dem Haus im Nordwesten Dortmunds. In der Garage, die an das dreistöckige Gebäude angrenzt, war es vor gut einem Jahr zu einem großen Brand gekommen.