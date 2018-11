Stefan ist 39 Jahre alt und seit fast zwei Jahren obdachlos. In den vergangenen Monaten hat er drei Knöllchen bekommen, weil er im Freien geschlafen hat. Lagern und Campieren heißt das in der Amtssprache und wird mit 20 Euro bestraft. Viel Geld für jemanden, der auf der Straße lebt.

Knöllchen mit Folgen

Stefan aus Dortmund lebt auf der Straße.

Laut Ordnungsamt gab es 464 Maßnahmen gegen Obdachlose allein in diesem Jahr. Davon wurde 265 mal ein Verwarngeld erhoben, also ein Knöllchen ausgestellt. Wer nicht zahlt, bekommt ein Bußgeld. Wer auch das nicht zahlt, kann in Ersatzhaft genommen werden. Also Gefängnis, weil der Obdachlose draußen geschlafen hat.

Stadt reagiert nur auf Beschwerden

Ihre Mitarbeiter machen keine Jagd auf Obdachlose, stellt Ordnungsamtschefin Beate Siekmann klar. Aber wenn es konkrete Beschwerden von Anwohnern gebe, müsse man handeln. Besonders rund um das Dortmunder U sei das in den letzten Monaten häufig der Fall gewesen. Lärm, Urinieren und Müll: Darüber beschweren sich die Anwohner. Treffe ein Team des Ordnungsamtes einen Obdachlosen an, bekäme er einen Platzverweis. Treffe man ihn erneut an, wird ein Knöllchen fällig, so Beate Siekmann.