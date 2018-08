Im Westfalenpark hat am Freitagabend (24.08.2019) die Premiere des neuesten Dortmunder Tatorts "Tod und Spiele" stattgefunden. Gezeigt wurde der Film im Open-Air-Kino. Mit dabei: der neue Kommissar im Team, Rick Okon.

Schmales Gesicht, stechender Blick: mit gerade mal 29 Jahren spielt Rick Okon den „Neuen“ im Team der Dortmunder Tatort-Kommissare. Er hat schon einige Erfahrung in der Filmreihe gesammelt, zuletzt 2016 im Kölner Tatort. Da spielte er einen Verbrecher.

Neuer Kommissar bei Premiere in Dortmund

Im Dortmunder Westfalenpark stellte der gebürtige Brandenburger sich und seine Rolle als Kommissar Jan Pawlak den Fans persönlich vor.

Rick Okon ist stolz im Dortmunder Tatort dabei sein zu dürfen: " Das ist schon eine Ehre für mich. Eine tolle Rolle und vor allem ein echt nettes Team. Meine Kollegen haben mir den Einstieg leicht gemacht und wir haben echt Spaß am Set. "

Fernsehpremiere von "Tod und Spiele" im Oktober

Der Vorgänger von Rick Okon, Stefan Konarske, hatte bereits im August 2016 erklärt, beim Tatort den Dienstausweis abzugeben. Sein Lebensmittelpunkt liege nicht mehr in Dortmund, sondern in Paris, so Konarske.

Der 12. Dortmunder Tatort „Tod und Spiele“ führt die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Daly (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) in die illegale Kampfsport-Szene mit skrupellosen Strippenziehern und hohen Wetteinsätzen.

Für alle, die im ausverkauften Open Air Kino in Dortmund nicht dabei sein konnten, wird „Tod und Spiele“ am 7. Oktober im Fernsehen gezeigt: Sonntagabend im Ersten.

