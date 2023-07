Unfall in Dortmund: Arbeiter durch Stromschlag verletzt

In der Baugrube ist es während der Bauarbeiten offenbar zu einem sogenannten Lichtbogen gekommen. Dabei springt der Strom auf Gegenstände oder Personen über und kann so zu schweren Verletzungen führen. Einer der Bauarbeiter ist noch in einem Krankenhaus behandelt, die anderen beiden konnten dieses mittlerweile wieder verlassen.

300 Haushalte ohne Strom

Wegen des Stromunfalls waren zwischenzeitlich rund 300 Haushalte in der Dortmunder Innenstadt ohne Strom. Auch eine Ampelanlage ist für kurze Zeit ausgefallen.

Über dieses Thema berichtet der WDR in auf WDR2 in der Lokalzeit Dortmund am 17.07.2023 um 16:30 Uhr.