Infektionsketten unklar

Weil es nicht gelang, alle Kontaktpersonen zu ermitteln, werden die Schulen vorsorglich ganz dicht gemacht. Einen Zusammenhang zwischen den Fällen gebe es nicht, sagte ein Stadt-Sprecher. Die Stadt geht davon aus, dass keine Reihentests nötig sind.

"Es seien alles einzelne Infektionen und keine Infektionsketten" , sagte ein Stadtsprecher am Sonntag (21.06.2020) dem WDR-Studio Dortmund. Außer den positiv getesteten Menschen sei niemand in Quarantäne. Am Mittag will die Stadt mit den betroffenen Schulleitungen über mögliche weitere Maßnahmen sprechen.

Keine gewöhnliche Zeugnisausgabe

Eigentlich sollten Freitag die Zeugnisse verteilt werden. Doch das müssen die Schulen jetzt auch anders organisieren. So verschickt die Libellen-Grundschule die Zeugnisse der Viertklässler per Post. Alle anderen Zeugnisse können nach telefonischer Vereinbarung in der letzten Ferienwoche abgeholt werden.

Funktionierende Informationskette an Graf-Konrad-Grundschule

Die Informationen über die Schulschließung hatten alle Eltern und Kinder erreicht. Zu Schulbeginn herrschte am Morgen vor dem Schultor der Graf-Konrad-Grundschule in Dortmund-Eving gähnende Leere - die Informationskette hatte also funktioniert.