Kritik an Polizei nach rechten Demos in Dortmund

Rechtsextreme sind am Freitagabend (21.09.2018) durch Dortmund gezogen. Dabei haben sie antisemitische Parolen gerufen und Pyrotechnik abgebrannt. Die Polizei hat daraufhin Strafanzeigen erstattet, Beweise gesammelt und Personalien festgestellt. " Aussagen und Parolen wurden dokumentiert und werden konsequent strafrechtlich verfolgt ", ließ sie am Samstag (22.09.2018) wissen. So lässt sie den Verdacht auf Volksverhetzung prüfen.