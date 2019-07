Am Samstag (20.07.2019) wollen Rechtsextremisten in Kassel demonstrieren - ausgerechnet vor dem Regierungspräsidium, dem Arbeitsplatz des ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Die rechtsextreme Splitterpartei „Die Rechte“ organisiert die Demonstration. Die Partei mit Sitz in Dortmund ist ein Sammelbecken gewaltbereiter Neonazis.

"Moralisch völlig verwerflich"