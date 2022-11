Dortmund: Kampstraße wird videoüberwacht

In sechs Wochen zählte die Polizei allein an der Kampstraße 30 Raub- und Körperverletzungsdelikte. Jetzt wird ein mobiler Videocontainer mit vier Kameras aufgebaut. Hinzu kommen zwei weitere Kameras, die in der Nähe der Reinoldikirche fest installiert werden. Die Überwachung startet am Donnerstagabend und soll der Polizei ermöglichen, frühzeitig einzuschreiten, um Straftaten zu verhindern.

Bei Demonstrationen werden die Kameras abgeschaltet

Beobachtet wird bis Ende des Jahres sonntags bis mittwochs von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr , donnerstags von 18.00 Uhr bis 2.00 Uhr und freitags von 16.00 Uhr bis 4.00 Uhr . Zahlreiche Hinweisschilder sollen auf die Kameras und Beobachtungszeiten aufmerksam machen. Finden Demonstrationen in diesem Bereich statt, soll die Videobeobachtung für diesen Zeitraum abgeschaltet werden.

Maßnahme gegen kriminelle Heranwachsende