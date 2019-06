Ein Brand im Keller einer großen Wohnanlage in Dortmund hat am Samstagabend (29.06.2019) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer gegen 21 Uhr entdeckt worden. Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten mehrere Brandherde. Gerümpel in zwei Kellerräumen hatten Feuer gefangen, außerdem ein Stromschaltschrank in einem Flur.

Suche nach Glutnestern

Die Anlage mit knapp 100 Wohnungen musste während der Löscharbeiten komplett geräumt werden. Der Brand war zwar laut Feuerwehr schnell gelöscht, doch die Suche nach letzten Glutnestern habe sich aufwendig gestaltet. Erst am späten Abend gab es Entwarnung und die Bewohner konnten das Haus wieder betreten.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde niemand.