Studie zur Beatmung bei Reanimation in Dortmund und Herne

Wenn der Melder der Besatzung eines Rettungswagens ohrenbetäubend piept, dann haben Notfallsanitäter und Fahrer 90 Sekunden Zeit. Spätestens dann muss der Wagen rollen. Besonders schnell muss es gehen, wenn auf dem Melder steht: "Kreislaufstillstand" .

Laienreanimation als erste Maßnahme

Im Idealfall beginnt bereits jemand mit der sogenannten Laienreanimation, also der Kompression des Thorax. Nach vier Minuten ohne Sauerstoff sterben die ersten Gehirnzellen ab. Die Thoraxkompression verschafft dem Patienten mehr Zeit. Dann trifft der RTW ein.

Das Team übernimmt die Reanimation. EKG inklusive Defilibrator werden angeschlossen, der Notfallsanitäter beginnt je nach Einzelfall die Intubation, legt also einen Schlauch in die Luftröhre, um den Patienten beatmen zu können. In diesem Augenblick trifft der dazugerufene Notarzt ein und schließt das Beatmungsgerät an.

Beste Beatmungsmethode noch unbekannt

Die Maschine heißt Medumat und es gibt verschiedene Beatmungsmethoden, die der Notarzt auswählen kann. Doch die Datenlage ist schwach. Bisher weiß also niemand ganz genau, welche Beatmungsmethode in welchem Fall für den Patienten am besten ist. Dabei soll die Studie helfen. "Durch die Ergebnisse kann die Beatmung unter Reanimation optimiert werden" , erklärt Dr. Holger Wißuwa, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes in Herne.

Anonyme Datensammlung

Die Studie beginnt Anfang Juni und wird mindestens drei Monate dauern. In dieser Zeit sollen die Daten von 200 Patienten zusammenkommen. Dabei wird der interne Datenchip der Beatmungsgeräte nach jeder Reanimation ausgelesen. Das erfolgt anonym, also ohne persönliche Daten des Patienten. Eine Zustimmung ist deshalb nicht erforderlich und wäre in der Situation nahezu unmöglich.