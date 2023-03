Dortmunder Hauptbahnhof Spitzenreiter bei Waffen- und Drogendelikten

Auf diesen Spitzenplatz würde Dortmund sicherlich gerne verzichten. Mit Blick auf Drogen- und Waffendelikte ist der Hauptbahnhof einer der gefährlichsten Bahnhöfe in NRW . Das geht aus einer Anfrage der AfD an die Bundesregierung hervor.

Ähnlich schlimm ist die Situation demnach auch am Hauptbahnhof in Düsseldorf. Und am Kölner Hauptbahnhof wurde im vergangenen Jahr besonders viel geklaut und es gab dort die meisten Sexualstraftaten.

Zahl der Kontrollen hat Einfluss auf Statistik

Die Statistik der Bundespolizei ist aber relativ zu sehen, denn auch die Zahl der Kontrollen am jeweiligen Bahnhof hat Einfluss auf die Zahl der festgestellten Delikte. Diese Zahl variiert von Stadt zu Stadt. Die Angaben zur Kriminalität stammen aus der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei, daher weichen sie von den Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik ab.

Weder der Dortmunder noch der Düsseldorfer Bahnhof sind im bundesweiten Vergleich besonders häufig von Fahrgästen frequentiert. Das sind die Bahnhöfe in Hamburg, Frankfurt am Main und München.

529 Polizisten verletzt

Mehr als 23.000 Gewaltdelikte stellte die Bundespolizei nach eigenen Angaben 2022 an deutschen Bahnhöfen und in Zügen fest. 529 Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei wurden im vergangenen Jahr an Bahnhöfen und in Zügen verletzt, 68 Beamte waren dadurch dienstunfähig.

Bahn installiert mehr Kameras