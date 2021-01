Unfall mit Gefahrgut-Lkw: Schwere Panne bei der Bergung

Am Freitagnachmittag war ein Gefahrgut-Lkw im Dortmunder Westen in der Nähe des Hafens auf einer autobahnähnlichen Straße umgestürzt, ohne dass ein anderes Fahrzeug beteiligt war. Der Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt, und der Gefahrstofftank blieb dicht.

Die Feuerwehr sicherte mit Spezialkräften den Einsatz. Eine Bergungsfirma pumpte die giftige, naphtalinhaltige Flüssigkeit aus dem Unfall-Transporter in einen anderen. In der Nacht passierte dann die Panne: Die Flüssigkeit lief nicht wie geplant in den Ersatz-Silo-Lkw, sondern daneben.

Flüssigkeit ist giftig für Menschen und Umwelt

40 Feuerwehrleute rückten an – darunter Chemie-Spezialkräfte. Sie sicherten aufwändig den ausgetretenen Stoff. Warum beim Abpumpen etwas schief lief, ist noch unklar. Auch wie groß der Umweltschaden ist.

Der Stoff habe sich aber erhärtet und soll nicht in den Boden gelangt sein, so die Feuerwehr. Die Flüssigkeit sei wie eine Art Wachs, die während des Transports erhitzt wird. Kühlt sie auf Zimmertemperatur oder darunter ab, wird sie sofort fest. Der Stoff ist aber auch in fester Form giftig für Mensch und Umwelt.

Unfallursache ist noch unklar

Gefahrguttransporter wird geborgen

Erst am Samstagmittag war der Unfall- Lkw vollständig leer gepumpt und es konnte mit der Bergung begonnen werden. Die Stadt hat die Unfallstelle abgesichert. Es kommt zu lokalen Verkehrs-Einschänkungen.

Warum der Gefahrgut-Transporter umgekippt ist, ermittelt nun die Polizei. Sie war am Samstagmorgen mit einer Drohne vor Ort, um die Unfallstelle zu dokumentieren.

Stand: 09.01.2021, 14:34