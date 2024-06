Dortmund: Grüner Teppich als EM-Wegweiser zum Stadion

Insgesamt 3,6 Kilometer lang und 1,33 Meter breit soll der Grünstreifen werden - und robust genug für viele Fan-Füße: Bei einem vierwöchigen Auslegungstest am Betriebshof West habe das Material eine sehr gute Gesamtbeständigkeit gezeigt, so die Stadt. Es handle sich um klimafreundlich hergestellten Hockey-Kunststoffrasen.

Beginnen soll er an der Katharinentreppe vor dem Hauptbahnhof. Von dort aus geht es vorbei an der Petrikirche in die Kampstraße, über den Hansaplatz in die Hohe Straße. Am Westfalenpark soll sich der Wegweiser teilen: "Ein Abzweig führt zum Public Viewing in den Westfalenpark. Der Hauptweg geht weiter bis kurz vor das Stadion ", so die Stadt Dortmund.