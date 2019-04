Die Amerikaner standen bereits vor den Toren Dortmunds, da ermordeten die Nazis noch Regimegegner und Zwangsarbeiter. Rund um Ostern 1945 wurden an drei Orten - in einem Eisenbahnwerk in Hörde, im städtischen Rombergpark und im Stadtwald Bittermark - 300 Menschen zu Opfern der Gestapo. Nur eine Woche später marschierten die Amerikaner in Dortmund ein.

Unter den Opfern waren zahlreiche ehemalige Betriebsräte der umliegenden Zechen, SPD - und KPD -Mitglieder sowie Zwangsarbeiter aus verschiedenen europäischen Ländern.

Gedenkfeier traditionell an Karfreitag

An die schrecklichen Ereignisse erinnert die Stadt am Freitag (18.04.2019) ab 15.00 Uhr mit einer Gedenkfeier an der Bittermark. Neben Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) werden auch Vertreter der Opfer auf der Veranstaltung sprechen, unter anderem Nicole Godard, Vorsitzende des Verbandes der Zwangs- und Arbeitsdeportierten.

Bereits kurz nach dem Krieg, im August 1945, erinnerte Dortmund das erste Mal an die Gräueltaten. Seit 1953 gibt es in der Bittermark ein Mahnmal. Dort sind auch die 300 Opfer der Nazis beigesetzt.

Borussia Dortmund unterstützt Gedächtnislauf

Parallel zu diesem Gedenken findet der Heinrich-Czerkus-Gedächtnislauf statt, der unter anderem von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund unterstützt wird. Czerkus war in den 1920er- und 30er-Jahren Platzwart des BVB . Als Widerstandskämpfer kopierte er unter anderem Flugblätter der KPD auf einer Vervielfältigungsmaschine, die dem BVB gehörte.

Czerkus wurde ebenfalls an den Ostertagen 1945 umgebracht. Bereits im 15. Jahr findet in Erinnerung an ihn ein Lauf vom Stadion Rote Erde zum Mahnmal an der Bittermark statt. Mehrere hundert Menschen beteiligen sich am Lauf über rund sieben Kilometer.