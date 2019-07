Die Stadt Dortmund sagt dem Eichenprozessionsspinner weiter den Kampf an. Die Saison für die Giftraupe endet zwar in einigen Wochen, die Stadtverwaltung will aber auf eine mögliche erneute Invasion vorbereitet sein.

Falter bauen bald neue Nester

Die Nester in den Baumkronen sollen weiter abgesaugt werden, auch dann, wenn sie längst verlassen sind. Denn die Haare der Raupe sind auch nach Jahren noch giftig. Außerdem fangen die ausgewachsenen Falter in Kürze an, neue Nester anzulegen.

Hubschrauber-Einsätze, um Biozide zu versprühen, hat die Stadtverwaltung bislang abgelehnt. Stattdessen will sie in den nächsten Monaten eine langfristige Strategie gegen den Eichenprozessionsspinner erarbeiten. Denkbar wäre zum Beispiel, natürliche Fressfeinde anzusiedeln. Dazu zählen unter anderem Vögel wie die Meise oder der Kuckuck.