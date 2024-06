Motorroller fährt in Bäckerei in der Dortmunder Innenstadt

Ein Einsatz der Polizei Dortmund hat in der Innenstadt am Mittwochvormittag für viel Aufsehen gesorgt. Ein Motorroller-Fahrer hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und in eine Bäckerei gefahren. Eine Verkäuferin in der Bäckerei soll nach ersten Informationen verletzt sein.

Fahrer wurde per Haftbefehl gesucht

Die Polizei wollte den Mann auf der Nordseite des Bahnhofs kontrollieren. Doch statt anzuhalten, hat er Gas gegeben. Möglicherweise weil ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Er ist mit dem Roller durch den Fußgängertunnel an der U-Bahn-Station Hauptbahnhof in die Innenstadt gerast. Dort ist er ins Schleudern gekommen und in der Scheibe des Bäckers gelandet. Die Scheibe ist kaputt, überall liegen Glassplitter. Tische und Stühle sind umgestürzt.

Der Roller-Fahrer ist 37 Jahre alt und hatte wohl keinen Führerschein. Warum ein Haftbefehl gegen ihn vorlag, will die Polizei nicht sagen. Der Fahrer ist flüchtig.

Unsere Quellen:



Reporter vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 05.06.2023 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Dortmund und im Radio auf WDR 2.