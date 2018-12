TU Dortmund ehrt EU-Ratspräsidenten Tusk

Rita Süßmuth: Ehrendoktorwürde " ein starkes Zeichen "

Der Preisverleihung fand im Rahmen eines Festaktes zum 50-jährigen Bestehen der Hochschule statt. In ihrer Laudatio sagte die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ( CDU ), die Ehrung sei " ein starkes Zeichen" in einer Zeit, in der das Bekenntnis zu Europa unter Beschuss stehe. Den polnischen Politiker zeichne ein leidenschaftliches Engagement für die EU aus, sagte die frühere TU -Professorin.

Tusk: Brücken statt Mauern

Tusk sagte, durch seine Liebe zum Fußball-Ligisten Borussia Dortmund fühle er sich mit der Revierstadt verbunden. Der BVB -Kader spiegele die enge Verbindung zwischen seinem Heimatland Polen und Deutschland wider. Mit Blick auf Europa mahnte er: " Es ist wichtiger Brücken zu bauen als Mauern. "

Stand: 16.12.2018, 17:23