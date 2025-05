Freitagvormittag, 12 Grad, bewölkt mit Schauern: Bei diesem Wetter wollen ja nicht mal die hartgesottensten Freibadgänger ins kalte Nass springen. Die beim "Dog Diving" antretenden Hunde haben aber nicht so richtig eine Ausrede. Kaltes Wetter? Ach, lässt sich doch aushalten.

"Dog Diving" funktioniert ein wenig wie die Prüfung für das Seepferdchen-Schwimmabzeichen - kombiniert mit dem Weitsprung aus der Leichtathletik. Da ist jede Menge Sprungkraft gefragt: Frauchen oder Herrchen wirft ein Hundespielzeug, der Hund muss dann so weit wie möglich in ein Wasserbecken springen und im Idealfall das Spielzeug wieder mitbringen.

Alle Hunde können mitmachen

Ob groß oder klein, so richtig trauen sich am Vormittag nur die wenigsten Hunde, ins Becken zu springen. Da wird erstmal geschnüffelt, sich langsam rangetraut. Um dann vielleicht mal eben ne Runde im Wasser zu schwimmen. Damit ist die Aufgabe nicht ganz so erfüllt.

Viele Besucher nehmen auch gleich ihren Vierbeiner mit

In den Dortmunder Messehallen läuft noch bis Sonntag (25.05.) der ganz normale Messe-Wahnsinn. An Verkaufsständen gibt es was das Hunde-Herz so begehrt. Vom Luxus-Hundebettchen aus Leder bis zum Riesen-Hundeknochen, der wohl ähnlich groß ist wie der Oberschenkelknochen des Menschen.

Laut den Veranstaltern der Messe "Dogs & Fun" gehören vor allem die Rassehunde-Wettbewerbe zu den Höhepunkten. Das ist ein wenig wie beim Modelwettbewerb. " Nur, dass bei den Menschen niemand die Zähne und Genitalien kontrolliert ", sagte eine Frau, die mit ihrem Hund mitmacht.

Zuchthunde werden mit Medaillen bewertet

Die Zähne werden kontrolliert, der Hund wird abgetastet und auch der Gang des Vierbeiners wird bewertet. Eher inoffiziell kommt es offenbar auch darauf an, wie ordentlich der Hund aussieht. Rundherum machen viele ihre Hunde frisch, kämmen sie aus, gehen mit der Nagelschere noch mal ans Fell. Als wäre man im Schönheitssalon gelandet.

Letzter Touch-up vor dem Wettbewerb: Die Hunde werden ordentlich gekämmt

Zwar kommen die meisten teilnehmenden Hunde aus Deutschland, aber Menschen aus ganz Europa sind mit ihren Zuchthunden nach Dortmund gereist. Gesucht wird jeweils der beste Rassehund in fünf verschiedenen Altersklassen. Der- oder diejenige erhält den deutschen Meistertitel.

Internationaler Hundebesuch im Ruhrgebiet

Auch Olga Kuleszwa aus Polen ist mit ihren beiden Brüsseler Griffons hergekommen. Sie malt sich gute Chancen aus, weil ihre Junior-Hunde nicht so viel Konkurrenz haben wie bei beliebten Hunderassen, etwa beim Terrier. " Da kommt es dann schon mal vor, dass vierzig, fünfzig Hunde dabei sind ", sagt sie.

Das Wichtigste sei es, die Hunde so entspannt wie möglich werden zu lassen. "An die Lautstärke in den Messehallen müssen sie sich erstmal gewöhnen" . Aber wenn man früh ankomme, dann ginge das schon. Olga ist mit ihren zwei Vierbeinern erst in ein paar Stunden dran.

Rassehunde-Wettbewerbe sorgen auch für Kritik

Doch nicht alle finden die Rassehunde-Wettbewerbe in Ordnung. Am Samstag (24.05.) will die Tierschutzorganisation Peta vor den Türen der Dortmunder Messe protestieren. Nach eigenen Angaben sehe Peta immer wieder Hunde aus Qualzucht bei Rassehundeausstellungen, auch wenn das seit gut dreieinhalb Jahren verboten sei.

" Derartige Veranstaltungen verleiten Menschen dazu, gezüchtete Tiere zu kaufen, während alleine in deutschen Tierheimen Tausende Vierbeiner auf ein neues Zuhause warten ", schreibt Peta im Protestaufruf.

Der Verband für das deutsche Hundewesen ( VDH ) veranstaltet die Messe in Dortmund und verweist unter anderem auf die vom Verband herausgegebenen Tierschutzratgeber. Auf der Messe sei zudem ein Tierschutzteam unterwegs und Züchter im Verband des VDH würden besonders streng kontrolliert werden.

Hunde haben Respekt vorm kalten Wasser

Platsch: Den Sprung ins kühle Nass traute sich nicht jeder Hund

Zurück nach draußen zum "Dog Diving". Vor dem neun Meter langen Wasserbecken steht jetzt Border Collie Liva. Sie hat mit ihren Besitzern an einem See trainiert - und hat auf der Bühne schon vor ihrem ersten Sprung sichtlich Spaß. Die große Frage: Traut sie sich ins Wasser?

Ihr Herrchen Marcel nimmt Schwung mit einem Gummi-Knochen in der Hand, wirft ihn ins Wasser - und Liva springt mit einem großen Hopser ins Wasser. Sah richtig gut aus, reicht aber auch nach drei Versuchen nicht zur Qualifikation. Vier Meter braucht sie, um in die nächste Runde zu kommen.

"Wir waren schon mal über den vier Metern. Aber mit 2 Metern 50 sind wir zufrieden. Und zumindest sind wir gesprungen und der Spaß steht an erster Stelle" , sagt Herrchen Marcel. Sie sind extra aus Norddeutschland angereist und machen " just for fun mit ". Vielleicht klappt's bei besserem Wetter sogar mit der Qualifikation für die nächste Runde.

