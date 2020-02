Ärger um Wohnheim für junge Muslime in Gladbeck

Informationsveranstaltung geplant

Der Moscheeverein sucht schon länger nach einem Grundstück, um sein Angebot auszuweiten. In den jetzigen Räumlichkeiten haben Jugendliche bislang am Wochenende und in den Ferien die Möglichkeit, dort zu übernachten. Eigenen Angaben zufolge geht es dem Verein darum, den Jugendlichen zu einem guten Schulabschluss zu verhelfen.

Die Gladbecker Lokalpolitiker haben am Montagabend beschlossen, dass das Vorhaben nochmal im Jugendhilfeausschuss beraten werden soll. Außerdem hat die Verwaltung eine Informationsveranstaltung für Gladbecker Bürger am 18. März angekündigt.