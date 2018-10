Seit dem 11. Oktober wird in einigen ausgewählten Programmkinos die Elternschule gezeigt. Der Film handelt von einer Kinderklinik in Gelsenkirchen, in der verhaltensauffällige Kinder therapiert werden. Doch dieser Film sorgt für heftige Diskussionen: Die einen sind begeistert, die anderen über die Behandlungsmethoden entsetzt.

Kinosäle sind bis auf den letzten Platz ausverkauft

Damit die Kinder durchschlafen, werden sie zum Beispiel in hohen Gitterbetten in dunkle Räume geschoben. Die Eltern dürfen erst am nächsten Morgen wiederkommen, egal wie laut das Kind schreit. Nur eine Krankenschwester kümmert sich nachts um das Kind.

In den sozialen Netzwerken hagelte es nicht nur Kritik, sondern auch viele Hasskommentare. Wenn man allerdings die Kinobesucher nach dem Film fragt, bekommt man meistens positive Reaktionen. Für eines hat die Diskussion über den Film aber auf jeden Fall gesorgt: Die Vorstellungen sind meistens bis auf den letzten Platz ausverkauft.

Die "Super Nanny" kritisiert den Film

Diplom-Pädagogin Katia Saalfrank, die noch als "Super Nanny" bekannt sein dürfte, kritisiert bei Facebook, dass in der Klinik gar nicht danach geschaut werde, warum die Kinder nicht richtig essen oder schlafen, sondern dass dort einfach nur die Symptome behandelt würden. Die eigentlichen Ursachen für die Notlagen der Kinder blieben unbeachtet.

Auch der Kinderarzt Herbert Renz-Polster, der schon viele Erziehungsratgeber geschrieben hat, kritisiert das in seinem Blog. Vielen der gezeigten Kinder würde so etwas wie Geborgenheit fehlen, einige seien möglicherweise durch häusliche Gewalt traumatisiert. Und genau das werde in dem Film, der sich ja „Elternschule“ nennt, nicht thematisiert. Die Kinder würden in der Klinik nur lernen, dass es besser sei, sich dem Stärkeren zu unterwerfen und zu funktionieren. Er bezweifelt, dass diese Erziehungs- und Behandlungsmethoden langfristig Erfolg hätten.