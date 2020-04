Die Fernuniversität in Hagen startet am Mittwoch (01.04.2020) als einzige Hochschule in NRW pünktlich ins neue Semester. Sie profitiert davon, dass ihre Studierenden ohnehin von zu Hause an den Vorlesungen und Seminaren teilnehmen. Diese Art des digitalen Studiums könnte bald an vielen Universitäten Alltag sein.

Zehntausende warten aufs Semester

Mehr als 700.000 Studierende in NRW warten momentan darauf, ins neue Semester zu starten. Mit Verspätung soll es am 20. April an den Präsenzunis losgehen. Weil aber völlig unklar ist, wie sich die Corona-Krise bis dahin entwickelt, setzen viele Unis jetzt auf digitale Lehre. Sie arbeiten daran, die Vorlesungen und Seminare bis zum Semesterstart ins Netz zu verlagern - quasi nach Hagener Vorbild.