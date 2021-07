Die Stunde der freiwilligen Helfer im Ruhrgebiet

Nachbarn helfen Landwirtsfamilie

Familie Halverscheid aus Hagen-Dahl hat das Unwetter schnell und hart getroffen. Innerhalb von Minuten lief das Wohnhaus auf dem Hof der Familie voll. Nicht nur der Keller, sondern auch das Haus. Selbst das Vieh steht meterhoch unter Wasser. Zum Glück überleben die Tiere alle. Die Versicherung zahlt nicht und die Familie bekommt die Lage alleine nicht in den Griff. Sie startet einen verzweifelten Aufruf in sozialen Netzwerken. Was dann passiert, kann Landwirtin Sarah Halverscheid kaum fassen. Sie ist ergriffen, angesichts der vielen Helfer:innen: "Hier sind Menschen, die kenne ich gar nicht. Aber es sind ganz viele, die einfach mithelfen. Es sind Menschen hier, die Haben Essen und Trinken gebracht, und jetzt holen Menschen unsere Wäsche ab und waschen die. Und jeder packt mit an und organisiert hier irgendwas."

Welle der Hilfsbereitschaft in Hagen

Spendenaktion in Hagen

In ganz Hagen sind Menschen in Gummistiefeln mit Schaufeln in der Hand unterwegs und helfen dabei, die Massen an Schlamm und Geröll wegzuschaffen, die das Wasser angespült hat. Viele Menschen haben sich auch bei WDR 2 gemeldet, haben ihre Hilfe angeboten und sind nach Hagen gefahren. Über soziale Medien haben freiwillige Helfer ein Ladenlokal im besonders betroffenen Stadtteil Hohenlimburg aufgetan. Da sammeln sie jetzt wäschekörbeweise Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Lebensmittel und wollen das an die Menschen verteilen, die alles verloren haben. Die Hagenerin Antje Borgmann hat diese Spendensammlung angestoßen und ist überrascht "Die rufen aus dem Emsland, die rufen aus Sachsen an und laden irgendwelche Busse voll." Sie findet die Welle der Hilfsbereitschaft überwältigend. Selbst Menschen, deren eigene Keller vollgelaufen sind, spenden hier für diejenigen, die es noch stärker getroffen hat.

Dortmunder Feuerwehr hilft im Kreis Euskirchen

120 Feuerwehrleute sind nach Schleiden im Kreis Euskirchen gefahren, um dort zu helfen. Die Situation vor Ort sei katastrophal, sagt ein Sprecher. Die Infrastruktur sei zusammengebrochen und manche Menschen haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Neben den Feuerwehrleuten sind auch Sanitäter:innen der Dortmunder Hilfsorganisationen vor Ort.

Iserlohner Superintendentin hilft Hohenlimburg und Altena

Als Martina Espelöer im Urlaub an der Ostsee die Hochwasserbilder aus ihrer Heimat sieht, packt sie die Koffer. Sie bricht ihren Urlaub ab und reist zurück, um zu helfen, besucht die besonders hart getroffenen Gemeinden Hagen-Hohenlimburg und Altena. Der Kirchenkreis hat einen Spendenfonds eingerichtet und selbst schon 10.000 Euro als Sockelbetrag bereitgestellt.