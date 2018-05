Großer Jubel in Münster und Bochum: Am Montagmittag (14.05.2018) wurden das Annette-Gymnasium aus Münster und die Matthias-Claudius-Schule in Bochum mit einem zweiten Preis ausgezeichnet. Er ist mit jeweils 25.000 Euro dotiert. Der mit 100.000 Euro dotierte Hauptpreis geht in diesem Jahr an die Martinschule in Greifswald.