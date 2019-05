Am Montag (13.05.2019) wird in Dresden der Deutsche Fahrradpreis 2019 verliehen. Gleich zweimal ist das Ruhrgebiet in der Rubrik "Infrastruktur" nominiert: Die Metropole Ruhr könnte für die Weiterentwicklung des Regionalen Radwegenetzes einen Preis erhalten.

Zusammen mit den 53 Ruhrgebietsstädten hat der RVR einen Bedarfsplan erstellt, wie man ihn bisher nur für Straßen- und Autobahnprojekte kennt.

Video starten, abbrechen mit Escape Mobil: Konzepte rund ums Fahrrad. Lokalzeit Münsterland. . 03:23 Min. . WDR. Von Christian Schweitzer.

Geplant ist ein 1.800 Kilometer langes Radwegenetz für die Alltagsmobilität. Es orientiert sich an den bereits bestehenden Radwegen auf ehemaligen Bahntrassen, über die Industriedenkmäler sicher und komfortabel erreichbar sind, sagt Martin Tönnes, der die Planungsabteilung des RVR leitet.

" Wir wollen Pendlerinnen und Pendler, den ganzen Berufsverkehr, auf das Fahrrad locken. Und dafür brauchen wir attraktive Radwege. Denn wir brauchen das Fahrrad als vollwertigen Verkehrsträger, sonst bekommen wir die Mobilität im Ruhrgebiet nicht mehr bewältigt."

Grüne Welle für Radfahrer

Ebenfalls nominiert für den Deutschen Fahrradpreis ist das Konzept "Rad-Welle" in Oberhausen. An 30 Ampeln wurden Sensoren angebracht, die ankommende Radfahrer erkennen. Die Ampel bereitet dann das Umschalten auf Grün für den Radler vor. Das verkürzt die Wartezeit und soll das Radeln sicherer machen, weil weniger Fahrradfahrer einfach bei Rot fahren.