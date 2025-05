Die große Bahnhofsuhr am Eingangsportal des Hammer Hauptbahnhofs zeigt 10:30 Uhr, als Bahnhofsmanager Jörg Seelmeyer selbst zum Lappen greift und von einer Hebebühne aus, in 25 Metern Höhe die Uhr putzt: "Das ist mal ein interessanter Perspektivwechsel. So hoch habe ich noch nie eine Uhr geputzt."

Es wird gewienert und geputzt

Frühjahrsputz im Hbf Hamm

Es ist Frühjahrsputz im Hauptbahnhof Hamm. In der Wartehalle riecht es nach Bohnerwachs. Reinigungskräfte haben gerade den Boden gewischt, die Fliesen glänzen noch feucht. 30 Leute wuseln an diesem Vormittag durch den Bahnhof, reinigen neben dem Boden auch die Wände, die Bahnsteige und eben die Bahnhofsuhr. Einige von denen machen das, wie der Bahnhofsmanager, nur heute.

Tanja Käsebier hilft beim Frühjahrsputz.

Tanja Käsebier putzt gerade vor dem Bahnhof eine Fahrplanvitrine. Sie sitzt normalerweise im Büro der Bahn in Dortmund und ist dort für die Vermietung von Läden zuständig. Für heute hat sie sich freiwillig gemeldet: "Das ist mal ein interessanter Einsatz, bei dem man auch ein Gefühl dafür bekommt, was die Kollegen vom Reinigungsteam leisten. Das ist auch eine Form von Wertschätzung für deren Arbeit." Und es sei auch ein gutes Gefühl, wenn der Bahnhof hinterher sauber sei, betont eine Kollegin. Schließlich seien sie auch Kunden.

Grundreinigung erfolgt einmal im Jahr

Seit vergangener Woche führt die Bahn an zahlreichen Bahnhöfen in NRW eine Grundreinigung durch, erklärt Jörg Seelmeyer, Bahnhofsmanager für den Großraum Dortmund: "Jeder kennt es von zu Hause: Einmal im Jahr steht das Großreinemachen an. Und genau das machen wir an unseren 40 NRW-Stationen. Wir putzen und schrubben aber nicht nur bis zur Eingangstür, sondern arbeiten gemeinsam an einem schönen Erscheinungsbild – vom Vorplatz bis zur Bahnsteigkante."

Auch die Hammer Stadtreinigung beteiligt sich an der Reinigungsaktion. Mitarbeiter rücken mit Laubpustern dem Dreck auf dem Bahnhofsvorplatz zu Leibe, mit Hochdruckreinigern wird das Pflaster gesäubert, eine kleine Kehrmaschine ist ebenfalls im Einsatz. Robert Reminghorst, Leiter der ASH : "Der Bahnhof Hamm ist nicht nur ein Ort, an dem Menschen ankommen und aufbrechen, sondern auch die Visitenkarte unserer Stadt. Er ist das Erste, was Besucherinnen und Besucher sehen, wenn sie nach Hamm kommen. Deshalb liegt es uns allen am Herzen, dass dieser Ort sauber und einladend wirkt."

Bahn reiniget 40 Bahnhöfe in ganz NRW

Die Bahn macht in insgesamt 40 NRW-Bahnhöfen ihren Frühjahrsputz. Neben Hamm werden unter anderem auch noch die Bahnhöfe in Rheine, Recklinghausen, Siegburg/Bonn, Krefeld Hbf und Solingen gereinigt. Bundesweit sind es sogar 700 Bahnhöfe. Laut eigenen Angaben gibt die Bahn pro Jahr 100 Millionenn Euro für die Reinigung der Bahnhöfe aus, dass umfasst neben dem Frühjahrsputz natürlich auch die regelmäßige Säuberung.