In Dortmund gehen am Samstag (02.11.2019) hunderte Menschen gegen ein Geschäft der Bekleidungsmarke Thor Steinar auf die Straße. Die Marke wird gerne von Neonazis und Rechtsextremen getragen. Der Dortmunder Laden ist der einzige in Westdeutschland, der Kleidung dieser Marke verkauft.

Stärkung rechtsextremer Infrastrukturen

Mit der Demonstration durch die Dortmunder Innenstadt wollen die Neonazi-Gegner den Druck erhöhen: auf die Ladenbetreiber, den Vermieter und die Stadt.

Der Laden ziehe Rechtsextreme aus ganz Westdeutschland an, sagen die antifaschistischen Gruppen, die zu dem Protest aufrufen. Das sei in einer Stadt besonders gefährlich, in der es ohnehin schon eine der bundesweit aktivsten Neonazi-Szenen gäbe.

Rechtsextreme als Schutztruppe

Rechtsextreme würden Besuche in Dortmund auch nutzen, um sich weiter zu vernetzen. Das Geschäft, dessen Betreiber in Brandenburg sitzen, stärke so auch die Dortmunder Rechtsextremen. Die hatten sich gleich zur Eröffnung des Ladens Ende August wie eine Schutztruppe davor aufgestellt und auch Werbung für das Geschäft gemacht.

Vermieter fühlt sich getäuscht

Der Vermieter des Geschäfts fühlt sich vom Betreiber getäuscht. Der Dortmunder, der anonym bleiben möchte, sagt, er habe nicht gewusst, dass die Marke Thor Steinar vor allem bei Rechtsextremen beliebt sei.