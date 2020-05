Polizei Dortmund löst nicht angemeldete Demo gegen Corona-Regeln auf

In Dortmund hatten sich am Samstagnachmittag (02.05.2020) rund 150 Menschen zu einer Demonstration in der Innenstadt versammelt. Die Polizei vermutet, dass sie einem Aufruf in sozialen Netzwerken gefolgt waren. Das Problem: Die Demo war nicht angemeldet, zudem waren zu viele Menschen dort und die Abstandregeln wurden nicht eingehalten. Sie wurde von Polizei und Ordnungsamt aufgelöst.

Die Teilnehmer hatten sich auf dem Alten Markt und später auch auf dem Friedensplatz versammelt - mit Transparenten, auf denen die sogenannten "Corona-Einschränkungen" und die damit verbundenen Grundrechtseingriffe kritisch thematisiert wurden.