Nach den tödlichen Schüssen in Halle sind am Mittwoch (10.10.2019) mehr als 100 Menschen in Dortmund gegen Antisemitismus auf die Straße gegangen. Sie zogen bei einer spontanen Demonstration durch die Innenstadt zum Platz der Alten Synagoge.

Mittlerweile gehen die Ermittlungsbehörden von einer rechtsextremen Tat in Halle aus, der mutmaßliche Täter soll sich antisemitisch geäußert und den Holocaust geleugnet haben.

Banner von Anti-Neonazi-Demos bekannt

Auf dem Banner der Demonstrierenden stand: "Gegen jeden Antisemitismus“. Es ist auch immer dann zu sehen, wenn es gegen Neonazis auf die Straße geht. Gerade die Dortmunder Rechtsextremisten setzen seit Jahren auf harten Antisemitismus, hetzen unentwegt gegen Israel und feiern Holocaust-Leugner.

Erst vor einer Woche sind sie mit Parolen wie „Nie wieder Israel“ oder „Palästina hilf uns doch – Israel gibt’s immer noch“ durch die Nordstadt gezogen. Am 30.09. fand die erste der bis Weihnachten angekündigten "Montagsdemos" der Dortmunder Neonazis satt. Das war der jüdische Neujahrsabend.

Israelischer Botschafter "beschämt"

Auf die Parolen hat sogar der israelische Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, reagiert. Am 01. Oktober schrieb er auf seinem Twitter-Account: „Es ist beschämend, Neonazis offen auf den Straßen von Dortmund zu sehen, während wir das jüdische Neujahr feiern. Die Urgroßeltern meiner Frau stammten aus Dortmund und wurden von den Nazis ermordet. Wo keine Reue ist, kann es keine Vergebung geben.“

Auch die Demonstranten gestern in Dortmund waren sich einig: Dieser Hass ist der Nährboden für Taten wie jetzt in Halle.