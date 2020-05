Datteln 4: Kraftwerk geht ans Netz

Das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 soll am Samstag (30.05.2020) offiziell in Betrieb gehen. In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche Demonstrationen von Umweltschützern gegen das Kraftwerk gegeben.

Tests waren erfolgreich

Wie der Betreiber Uniper am Dienstag (26.05.2020) berichtet, seien alle Tests erfolgreich gewesen. Datteln 4 habe in den vergangenen Wochen bereits viel Strom produziert und in das Stromnetz eingespeist. Jetzt soll der kommerzielle Betrieb starten.

Erst vor einer Woche hatten Umweltaktivisten erneut gegen die Inbetriebnahme des Kraftwerks protestiert. Die Kohlegegner wollten bis zuletzt verhindern, dass das letzte in Deutschland gebaute Steinkohlekraftwerk ans Netz geht.