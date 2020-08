Kanus und europaweite Proteste gegen Datteln IV

Der Protest richtet sich diesmal besonders gegen den finnischen Staatskonzern "Fortum". Er hält die meisten Anteile am Kraftwerk und will Datteln IV auch noch nach 2029 weiter betreiben. Die Klimaktivisten finden das nicht gut, weil Finnland eigentlich bis 2029 aus der Kohleversorgung aussteigen will. Mit Datteln IV würde der Staatskonzern dann aber noch ein Kohlekraftwerk in Deutschland betreiben.

Proteste nicht nur im Ruhrgebiet

Nicht nur im Ruhrgebiet sind deswegen Proteste geplant. In Berlin wird der finnischen Botschaft zum Beispiel eine Liste mit 30.000 Unterschriften von Personen übergeben, die die ihrer Meinung nach inkonsequente Haltung der finnischen Regierung kritisieren. Auch in London, Rom und Paris finden im Umfeld finnischer Botschaften und Konsulate Proteste statt.

Schon vor der Inbetriebnahme des Kraftwerks gab es viele Proteste. Im Mai dieses Jahres ist es ans Netz gegangen, seitdem fordern Klimaktivisten die sofortige Stilllegung der Anlage.