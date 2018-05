Start von Kraftwerk Datteln 4 verzögert sich weiter

Das neue Dattelner Kohlekraftwerk wird voraussichtlich erst Jahre später ans Netz angeschlossen. Das hat der Energieversorger Uniper am Montag (07.05.2018) mitgeteilt. Schäden an der Kesselanlage führen zu der Verzögerung. Sie muss komplett ersetzt werden. Der darin verbaute Stahl weist Schäden auf. Frühestens im Sommer 2020 könne das Kraftwerk voll in Betrieb gehen.