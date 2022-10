Crashfahrt mit gestohlenem Smart: 20-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei

Die Liste mit den Vorwürfen ist lang: Fahren ohne Führerschein, Diebstahl sowie Führen eines Fahrzeugs unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinflusses. Vermutlich kommen noch weitere Straftaten dazu, die Polizei ermittelt. Aber der Reihe nach:

Zwei Polizisten in einem Streifenwagen war am frühen Sonntagmorgen ein schwarzer Smart aufgefallen. Er stand an einer Ampel im Essener Stadtteil Kray, der Beifahrer ragte aus dem Schiebedach. Weil der Beifahrer nicht angeschnallt sein konnte, wendete der Polizeiwagen sofort, um die Insassen zu kontrollieren. Damit begann eine wilde Verfolgungsfahrt.

Verfolgungsjagd quer durch Essen-Kray

Der Fahrer des Smart gab Gas, überfuhr eine rote Ampel und bog in eine Seitenstraße ein. Dort fuhr er einen Poller um, den die Polizisten für ihre Weiterfahrt zunächst entfernen mussten und so den Blickkontakt verloren. Wenig später meldete sich eine Autofahrerin bei der Polizei und berichtete von einem Unfall, an dem ein schwarzer Smart beteiligt gewesen sein soll.

Von einem Unfall zum anderen

Offenbar war der Fahrer des Smart entgegen der Fahrtichtung gefahren und beim Abbiegen mit einem Ford zusammengestoßen. Glücklicherweise wurde dessen Fahrerin nicht verletzt, bei dem Manöver verlor der Smart aber das vordere Kennzeichen. Schließlich entdeckte die Streifenwagenbesatzung den Smart erneut und nahm wieder die Verfolgung auf.

Alkohol- und Drogenfahrt?

Bei der Flucht soll der Fahrer teilweise über einen Bürgersteig gefahren sein und schließlich einen Sperrmüllhaufen touchiert haben, von da in ein geparktes Fahrzeug und einen Baum gekracht sein. Sofort legten die Beamten dem Fahrer Handfesseln an. Vom Beifahrer fehlte jede Spur. Vermutlich stand der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss, die Ergebnisse einer Blutprobe stehen noch aus. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Wie der Fahrer an die Schlüssel des Fahrzeugs gelangen konnte, wird jetzt ermittelt.