Ab Donnerstagnachmittag (01.08.2019) heißt es in Herne wieder "Piel op no Crange" (frei übersetzt: Auf geht´s nach Crange). Vier Millionen Besucher werden an den insgesamt elf Tagen erwartet. Für sie hat die Stadt zusammen mit den Schaustellern in den letzten Wochen auf einer Fläche von 111.000 Quadratmetern wieder eine bunte Kirmeswelt aufgebaut.

Die anhaltende Hitze während des Aufbaus hat den Schaustellern allerdings ziemlich zugesetzt. "In der Mittagssonne hitzen sich die Metallteile der Fahrgeschäfte so stark auf, dass man sie nicht mehr anfassen kann" , sagt Platzmeister Tibo Zywietz. Die meisten Arbeiten fanden deshalb vor allem in den frühen Morgen- und den späten Abendstunden statt.

Weltpremiere auf Crange

Neu auf Crange: Der Aeronaut

Für die Kirmesfans sind auf Crange in diesem Jahr wieder einige neue Fahrgeschäfte mit dabei. Unter anderem feiert das Hochfahrgeschäft Aeronaut in Herne seine Weltpremiere. Das 73 Meter hohe Kettenkarussell ist erst kurz vor der Kirmes fertiggestellt worden.

Die traditionelle Eröffnung der Kirmes findet erst einen Tag später am Freitag (02.08.2019) statt. Dann wird Hernes Oberbürgermeister im Festzelt zusammen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil das erste Fass anstechen.

Stadt sagt Feuerwerk ab

Das Eröffnungsfeuerwerk, das normalerweise immer am Freitagabend abgeschossen wird, muss allerdings das zweite Jahr in Folge ausfallen. Grund dafür ist die aktuelle Trockenheit. Ob die beiden anderen geplanten Feuerwerke stattfinden können, soll in der kommenden Woche entschieden werden.