Die Veranstalter der Cranger Kirmes haben am Sonntag (11.08.2019) eine vorläufige Bilanz gezogen. Demnach besuchten erstmals seit 2015 wieder mehr als vier Millionen Menschen den Rummel, der als größtes Volksfest in NRW gilt.

An den beiden Kirmes-Samstagen seien sogar so viele Besucher gekommen, dass die Autobahnausfahrt Herne-Crange kurzzeitig gesperrt werden musste. Die Traditionskirmes endet am Sonntagabend um 22.30 Uhr mit einem großen Höhenfeuerwerk.

Umweltbewusste Besucher

Augenscheinlich gab es nicht nur mehr Besucher, sondern auch umweltbewusstere. Laut Kirmes-Pressesprecher Jochen Schübel sind in diesem Jahr deutlich mehr Gäste mit dem Rad oder dem E -Tretroller zur Kirmes gekommen.

Mehr Stellplätze benötigt