Prozess gegen Essener Arzt: Witwe sagt unter Tränen aus

Die 42-jährige musste ihre Aussage zeitweise unter Tränen abbrechen. Die Erinnerung an den Sterbetag belasten sie noch immer. Im November 2020 war ihr Mann, ein schwerst an Covid erkrankter Niederländer, auf der Intensivstation des Uniklinikums in ihrem Beisein gestorben. Zuvor waren die Geräte - darunter eine Lungenmaschine - abgestellt worden. Der angeklagte Arzt soll zudem eine Spritze mit einer überhöhten Dosis Kaliumchlorid verabreicht haben.

"Es war ein großes Durcheinander"

Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Mediziner Totschlag vor. Er soll den Tod des Familienvaters durch Medikamente wie Kalium beschleunigt haben. Die Ehefrau und Angehörige waren am Todestag aus Rotterdam angereist. "Meine Schwägerin hat gesagt, sie rufen uns nur, wenn er stirbt", so die Witwe am Donnerstag vor Gericht.