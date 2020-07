Corona-Infektionen im Ruhrgebiet steigen stark

In Bochum und Essen wird es deswegen an diesem Wochenende wieder mehr Kontrollen geben. Besonders dort, wo sich in den vergangenen Tagen hunderte Menschen getroffen hatten. Speziell die vielen Gruppen von Jugendlichen machen den Städten Sorgen. In Essen haben sich gerade die Parks und Grünanlagen zu neuen Hotspots entwickelt. Hier setzt die Stadt jetzt 15 sogenannte Parkwächter ein, die dauerhaft auf Kontrollgang sind.

Auch in Bochum wird der Vorplatz des Schauspielhauses mit Hilfe der Polizei kontrolliert. Am vergangenen Wochenende (18./19.07.2020) hatten sich hier so viele Menschen versammelt, dass der Platz geräumt werden musste.

Reiserückkehrer bitte melden!

In Essen sind unter den Neuinfizierten auch fünf Menschen, die aus einem Risikogebiet (Türkei, Bulgarien) zurückgekommen sind. Die Stadt appelliert noch einmal an Reiserückkehrer aus Risikogebieten, sich beim örtlichen Gesundheitsamt zu melden.

Video starten, abbrechen mit Escape Corona: Steigt das Risiko für und durch Urlauber?. Aktuelle Stunde. . UT . Verfügbar bis 29.07.2020. WDR. Von Andrea Moos.

Stand: 24.07.2020, 18:18