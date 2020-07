Dortmund: Elf Reiserückkehrer positiv auf Corona getestet

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Dortmund ist deutlich gestiegen. Elf der insgesamt 21 neu positiv Getesteten sind mit dem Flugzeug aus Ländern zurückgekehrt, die das Robert-Koch-Institut als Risikogebiete benannt hat. Das hat die Stadt am Dienstag (28.07.2020) mitgeteilt.

Flüge aus dem Kosovo und der Türkei

Sechs der mit Covid-19 infizierten Reisenden waren aus dem Kosovo zurück gekommen und am Flughafen Dortmund gelandet. Die fünf anderen kamen aus der Türkei und wurden am Flughafen in Düsseldorf getestet. Ein solcher Anstieg der Positiv-Fälle durch Rückreisende aus Risikogebieten sei zu erwarten gewesen, so der Leiter des Gesundheitsamtes.

Weiteres Testzentrum geplant

Nach dem Corona-Testzentrum am Flughafen soll in Dortmund noch in dieser Woche ein weiteres eingerichtet werden. Dort können Reisende, die mit dem Auto, Zug oder Bus unterwegs waren, dann auch einen Abstrich machen lassen. Kostenlos.

Stand: 28.07.2020, 18:09