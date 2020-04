Oberhausener Berufskolleg: Raucherpausen mit Abstand

Pünktlich um 7.15 Uhr ertönt am Donnerstag (23.04.2020) die Schulklingel des Hans-Sachs-Berufskollegs in Oberhausen. Viele Schüler sind zu der Zeit nicht auf den Gängen. Das riesige Gebäude wirkt verlassen. Fast so, als wären Ferien. Deutlich präsenter ist dagegen das Corona-Virus.

An den Eingangstüren stehen Lehrer mit Gesichtsmasken, die die Schüler immer wieder darauf hinweisen, dass Abstand gehalten werden muss. "Bitte gehen Sie sofort in Ihre Klassenzimmer und verrücken Sie die Tische nicht" , heißt es. An den Treppen gibt es Hinweisschilder.

Kein gewöhnlicher Schulstart

Bitte rechts halten!

Breite Flure, große Räume - so können die Abstandsregelungen mit der jetzigen Schülerzahl gestemmt werden. Momentan ist nämlich noch nicht mal ein Drittel der rund 4.500 anwesend, weil die Unterrichtspflicht bisher nur für Abschlussklassen besteht.

Wie es mit einer größeren Schülerzahl weitergehen soll, ist offen. Vor allem, weil laut Schulleiter Marc Bücker 20 Prozent der Lehrerschaft fehlen. Sie gehören zur Risikogruppe.

Auch mit dem Desinfektionsmittel ist das so eine Sache. Die Schule hat mehr als 100 Liter auf Lager, nur die Säulen dafür sind noch nicht geliefert worden.