Corona-Infektionen in der Augusta-Klinik Bochum

Die Augusta-Klinik Bochum hat am Freitag (17.07.2020) mitgeteilt, dass es in der Klinik einen Corona-Ausbruch gibt. Es sollen sich neun Personen angesteckt haben, darunter sind sowohl Ärzte als auch nicht-ärztliches Personal. Nähere Informationen zu den Infizierten könne man erst am Montag geben, so ein Kliniksprecher.

Welche Auswirkungen hat die Übertragung?

Ein Krisenstab hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt einen Maßnahmenplan erarbeitet, um zu verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Die Augusta-Klinik Bochum hat sofort die Aufnahme stationärer Patienten und die ambulante Behandlung von Patienten im Krankenhaus unterbrochen. Davon ausgenommen sind allerdings Notfallbehandlungen. Außerdem wurde ein Besuchsverbot verhängt, es gilt zunächst für drei Tage.

Mögliche Ursache des Ausbruchs

Über die Ursachen des Ausbruchs kann die Klinik aktuell keine exakten Angaben machen. Nach ersten Ergebnissen sei aber eine Übertragung während einer Notfallbehandlung eines an Covid-19 erkrankten Patienten wahrscheinlich.

Stand: 17.07.2020, 18:17