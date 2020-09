Die Stadt teilte am Donnerstagmittag mit, dass inzwischen 196 Menschen infiziert sind. Davon werden 13 im Krankenhaus behandelt.

Rund 150 Fälle lassen sich auf eine große mehrtägige Hochzeitsfeier zurückführen. Noch wurden nicht alle Hochzeitsgäste getestet. Deshalb erwartet die Stadt, dass die Zahl der Neuinfektionen noch weiter steigt.

In Hamm gelten jetzt neue Regeln

Und so sind in Hamm nur noch Feiern zu einem herausragenden Anlass erlaubt und auch nur dann, wenn alle die Abstände einhalten oder Maske tragen. Die Stadt will das strenger kontrollieren; bei Festen mit 100 Gästen auch vor Ort. Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann kündigt an: " Alle Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern, das sind drei oder vier, werden von uns unangemeldet aufgesucht. Und die Veranstalter können davon ausgehen, wenn sie sie sich nicht an die Regeln halten oder mehr Leute auf der Veranstaltung sind als angemeldet, dann werden wir diese Veranstaltungen – egal welche es sind – auch auflösen. " Wer gegen die Regeln verstößt, muss mit einem vorzeitigen Ende der Party und einem Bußgeld rechnen.

"Neue Regeln überfällig"

Für den Oberbürgermeister sind die neuen Regeln überfällig. " Sonst sind wir einfach machtlos, wenn wir nicht wissen, ob und wann eine Veranstaltung stattfindet ", sagt er im WDR-Fernsehen. Wenn auch nicht klar sei, wer für die Einhaltung der Corona-Regeln verantwortlich ist, " den wir anschließend packen können, wird es schwierig mit der Durchführung ." Er ist sicher: Das war nicht die letzte Coronakrise. Das, was in Hamm passiert sei, könne morgen in jeder anderen Großstadt auch passieren.

Stand: 25.09.2020, 07:35