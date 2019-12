Show der Kostüme und Masken: Die Comic Con in Dortmund

Hollywood-Stars, Comic-Zeichner und bunt gekleidete Manga-Fans treffen sich am Samstag (07.12.2019) und am Sonntag (08.12.2019) in den Westfalenhallen in Dortmund. Zur German Comic Con werden wieder Zehntausende Besucher erwartet.

Alicia Silverstone oder Christopher LLoyd alias Doc Brown aus "Zurück in die Zukunft" sind zwei der Stars auf der Comic Con. Dort gibt es für Film- und Serien-Fans wieder zahlreiche Gelegenheiten, Autogramme zu sammeln oder sich mit ihren Stars ablichten zu lassen.