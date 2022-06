Mädchen nach Paraguay verschleppt: Eltern stellen sich

Auf diese Nachricht haben Filip Blank und Anne Reiniger-Egler seit November gewartet: " Herr Egler, der Vater von Clara, und Frau Blank, die Mutter von Lara, haben sich heute in Paraguay den Behörden gestellt. Damit ist die Flucht beendet. " Matthias Onken, der Berater der beiden in Deutschland verbliebenen Elternteile, berichtet dem WDR von diesem positiven Ergebnis stundenlanger und " sehr komplexer Verhandlungen ".

Den beiden Mädchen gehe es gut, so Onken weiter. Dennoch hätten die Strapazen der letzten Tage ihre Spuren bei allen Beteiligten hinterlassen – sowohl bei den Familien als auch bei den Anwälten.

Fahndung und Suche eingestellt

Die flüchtigen Eltern und ihre zwei Töchter haben sich heute mit dem deutschen Anwalt Stefan Schultheiss an einem noch geheim gehaltenen Ort in Paraguay getroffen. Die beiden Kinder sind laut Onken jetzt vorerst in behördlicher Obhut. Die Eltern wurden in Gewahrsam genommen. Die Fahndung nach ihnen und die Suche nach Clara und Lara sind damit eingestellt.

Die paraguayischen Behörden würden nun darüber entscheiden, wann die Mädchen nach Deutschland zurückkehren. Welche Folgen auf Andreas Egler und seine neue Frau Anna zukommen und was mit den Kindern passiert, ist noch unklar. Schon am Mittwoch (08.06.2022) hatte der Anwalt durchblicken lassen, dass sich die flüchtigen Eltern in Kürze stellen könnten. Er vermittelte zwischen den Elternteilen in Deutschland und dem Paar in Paraguay.