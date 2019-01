Ein halbes Jahr nach Projektstart in Duisburg kümmern sich jetzt auch in Essen zwei Sonder-Staatsanwälte um sogenannte Clankriminalität. Die "Staatsanwälte vor Ort" seien ab sofort im Einsatz, teilte das NRW-Justizministerium am Montag (07.01.2019) in Düsseldorf mit.