Rund 200 Menschen haben am Dienstagabend (19.05.2020) in Duisburg-Marxloh die Polizei bei der Vollstreckung eines Haftbefehls massiv gestört. Dabei soll es sich laut Polizei um mögliche Clan-Mitglieder handeln, die versucht haben, die Festnahme eines 18-Jährigen zu verhindern.

Menschenansammlung behinderte Polizei

Der 18-jährige Mann, gegen den der Haftbefehl vorlag, war einer Streife im Stadtteil aufgefallen. Als er die Beamten entdeckte, flüchtete er zunächst in ein Haus. Im Flur habe er sich dann, laut Polizei, gegen die Verhaftung gewehrt. Währenddessen kam es zu einer Menschenansammlung vor dem Haus. Einige Personen seien dabei ebenfalls in den Flur eingedrungen und wollten die Polizei an der Verhaftung hindern. Einen Teil davon schreiben die Behörden dem Clan-Milieu zu.

Die Beamten mussten Verstärkung zu Hilfe rufen. Rund 36 Einsatzkräfte bildeten vor dem Haus einen Korridor, so dass der Gesuchte abgeführt werden konnte. Dabei sind zwei weitere Menschen in Gewahrsam genommen worden, da sie versucht haben sollen, an der Absperrung vorbeizukommen. Durch den Tumult gab es Verstöße gegen die bestehenden Corona-Abstandsregeln. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Ähnlicher Fall wenige Tage zuvor in Marxloh

Ein ähnlicher Fall ereignete sich schon wenigen Tagen am Sonntag (17.05.2020). Ein ebenfalls 18-Jähriger widersetzte sich seiner Festnahme durch die Polizei in Marxloh. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor, weil er in dringendem Verdacht steht, an einem Überfall auf einen 44-jährigen Mann beteiligt gewesen zu sein. Um der Festnahme zu entgehen, versuchte er in ein Haus an der Kaiser-Friedrich-Straße zu flüchten. Dort konnte er aber von den Beamten festgehalten werden.

Da er sich massiv dagegen wehrte, setzten die Polizisten Pfefferspray ein. In kurzer Zeit versammelten sich rund 30 Angehörige des Verdächtigen im Hausflur und auf der Straße, schrien lautstark, filmten die Einsatzmaßnahmen und versuchten die Festnahme zu verhindern. Nur durch die angeforderte Unterstützung gelang es den Beamten, die Menschen in Richtung Pollmannkreuzung abzudrängen und sie dort in Schach zu halten.

Stand: 20.05.2020, 14:22