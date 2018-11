Seit einem knappen halben Jahr gehen zwei Sonder-Staatsanwälte ausschließlich gegen die sogenannte Clankriminalität im Duisburger Norden vor. Familienbanden sollen sich dort nicht an Recht und Gesetz halten. Schon 140 Verfahren sind in knapp fünf Monaten angestoßen worden, um kriminelle Machenschaften aufzudecken. Das bestätigt Duisburgs Oberstaatsanwalt Stefan Müller am Montag (26.11.2018) dem WDR.

Schutzgelderpressung und Drogenhandel

140 Verfahren gegen türkische, kurdische und arabische Familienclans allein in Duisburg

70 türkische, kurdische und arabische Familienclans mit mehr als 2.800 Mitgliedern haben die Staatsanwälte im Duisburger Norden im Visier. Schutzgelderpressungen und Drogenhandel sollen deren Haupteinnahmequelle sein. Die Staatsanwälte arbeiten mit der Stadt, der Steuerverwaltung, dem Zoll und der Polizei zusammen.

Eine genaue Auswertung der bislang angefallenen Verfahren werde es Anfang 2019 geben. Manchmal, so Müller, handele es sich eben auch um Fälle mit Clan-Beteiligung, bei denen aber auch noch gegen andere Personen ermittelt werde. Im Januar wolle das Justizministerium dann ein erstes offizielles Fazit ziehen.